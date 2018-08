Torhüterfrage beim 1. FC Nürnberg noch offen

Zwei Tage vor dem Pflichtspielauftakt des 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal hat sich Trainer Michael Köllner noch nicht auf eine Nummer eins im Tor festgelegt. „Das ist eine brutal schwere Entscheidung“, sagte der Coach am Donnerstag vor dem Erstrundenmatch im Pokal auswärts gegen den südbadischen Oberliga-Aufsteiger SV Linx. Beim Fußball-Traditionsclub kämpfen Fabian Bredlow und Neuzugang Christian Mathenia um den Stammplatz. „Beide liefern sich ein hartes Duell. Wer spielt, darüber werden Nuancen entscheiden“, sagte Köllner und kündigte an, dass der Keeper für das Pokalduell am Samstag (15.30 Uhr) auch als Nummer eins in die Bundesliga-Saison gehen werde.

Die Franken wollen den unterklassigen Gegner nicht unterschätzen. „Von der Papierform her ist das eine sehr leichte Aufgabe, aber Papier ist das eine, die Praxis das andere“, warnte Köllner und meinte, Linx habe seine Aufstiegsmannschaft zusammengehalten und sei eingespielt. „Sie sind der Underdog, für sie ist es das Spiel des Jahres, wenn nicht sogar des Lebens. Wir brauchen eine Top-Leistung, Tempo und Entschlossenheit.“ Das Match wird in Kehl vor 7100 Zuschauern ausgetragen, davon erwarten die Nürnberger 2300 Club-Fans.

Verzichten müssen die Franken noch auf Abwehrspieler Ewerton wegen den Folgen eines Syndesmosebandanrisses sowie Sebastian Kerk, der nach einem Achillessehnenriss noch geschont wird. Eduard Löwen ist trotz einer Rippenprellung eingeplant. „Er muss die Zähne zusammenbeißen“, sagte Köllner vor der Generalprobe auf das erste Bundesliga-Spiel eine Woche später auswärts bei Hertha BSC.

