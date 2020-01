Torhüter Weis verlässt Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat Ersatztorwart André Weis an den Drittligisten Viktoria Köln abgegeben. Das teilten die Vereine am Freitag mit. Der 30-Jährige hatte beim Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz keine sportliche Perspektive und bat daher um einen Weggang. Der gebürtige Rheinländer kam im Sommer 2017 vom 1. FC Kaiserslautern nach Regensburg, konnte sich beim Jahn aber nicht im Tor durchsetzen. In dieser Saison schaffte er es in der Liga in keinem Spiel in den Profikader und bestritt nur vier Partien mit der zweiten Mannschaft in der Bayernliga.

