Tor-Rekord: Gikiewicz will Landsmann Lewandowski stoppen

Augsburg-Torwart Rafal Gikiewicz will seinem polnischen Landsmann Robert Lewandowski den Tore-Rekord von mehr als 40 Treffern in einer Saison der Fußball-Bundesliga vermiesen. „Mein Ziel am Samstag ist ganz klar: Die Null halten“, sagte der Keeper der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“. „Wir haben als FC Augsburg die Chance, in jeder Zeitung, in jedem TV-Bericht vorzukommen als die Mannschaft, die Robert Lewandowski und den FC Bayern München stoppte.“ Lewandowski hatte am Samstag den Rekord von Gerd Müller eingestellt und kann ihn im letzten Saisonspiel noch überholen.

„Das ist natürlich ein großes Thema, auch in Polen“, berichtete Gikiewicz. „Ein polnischer Torhüter gegen den polnischen Stürmer. Aber wenn wir als Team keine gute Leistung zeigen, dann kann auch ich nichts gegen Robert ausrichten.“ Der Augsburger schwärmte über den Weltfußballer: „Er ist 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche Fußball-Profi.“ Lewandowski sei mit seiner Einstellung „ein Vorbild für mich“.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-654256/2

FC Augsburg