Topspiel für FC Bayern in Leverkusen: Bielefeld in Augsburg

Der FC Bayern will seinen Ausrutscher in der Fußball-Bundesliga heute im Topspiel bei Bayer Leverkusen vergessen machen. Die Münchner unterlagen direkt vor der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2. „Ich erwarte ein spannendes Spiel für die Zuschauer. Beide Teams spielen gerne nach vorne“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Die Leverkusener konnten zuletzt fünf Siege am Stück feiern und dabei jeweils überzeugen.

Der FC Augsburg bestreitet ebenfalls am Sonntag (17.30 Uhr) ein ganz wichtiges Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Es ist das Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib. „Jedes Spiel ist eigentlich wichtig, aber das ist ein richtungsweisendes Spiel“, sagte FCA-Coach Markus Weinzierl. Die Augsburger haben nur einen Punkt mehr als die Arminia.

© dpa-infocom, dpa:211016-99-621049/2

