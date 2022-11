Tötung von Studentin Thema in „Aktenzeichen XY“

Das Tötungsdelikt an einer jungen Frau im oberbayerischen Aschau im Chiemgau im Landkreis Rosenheim wird nächste Woche Thema in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Am 9. November soll der Fall nach Angaben des Senders dort aufgegriffen werden.

Laut Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, soll im Mittelpunkt eine Armbanduhr stehen, die in einem kleinen Bach gefunden worden war - unweit des Aschauer Nachtclubs, den die 23-Jährige vor ihrem Tod besucht hatte. In der Nähe der Uhr war auch ein Ring entdeckt worden, den die Frau getragen und offensichtlich in dem Bach verloren hatte. „Deshalb ist die Uhr eine ganz wichtige Spur, die wir unbedingt abgeklärt haben wollen“, sagte Sonntag. Die Studentin war nach einem Besuch im Musikclub „Eiskeller“ am Abend des 2. Oktober nicht heimgekommen. Stunden später entdeckte ein Passant ihre Leiche in der Prien, die durch Aschau fließt.

Die derzeit etwa 50-köpfige Soko „Club“ bat am Freitag Gäste des „Eiskellers“, die an dem Abend dort feierten und noch nicht befragt wurden, sich aktiv zu melden. Rund 200 Zeugen wurden laut Sonntag bereits befragt, die meisten davon waren in der Nacht im „Eiskeller“. Insgesamt hätten dort schätzungsweise 600 bis 800 Menschen gefeiert.

