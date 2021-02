Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen in der Oberpfalz ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein zweiter Unfallbeteiligter erlitt bei dem Unfall am Mittwoch in Wolfsegg (Landkreis Regensburg) schwere Verletzungen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Nähere Informationen zu den beiden Unfallopfern und dem Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Es sei ein Gutachter hinzugezogen worden, sagte der Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-577654/2