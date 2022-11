Tödlicher Unfall mit Lastwagen

Ein 71-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Bundesstraße 173 im Landkreis Kronach frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Er starb am Freitag noch an der Unfallstelle bei Marktrodach an seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Warum er auf die Gegenfahrbahn fuhr, war zunächst unklar. Zwei weitere Autos wurden durch den Unfall beschädigt. Alle Insassen der beiden Autos und des Lastwagens blieben unverletzt. Die Bundesstraße 173 war am Nachmittag zunächst in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:221125-99-662928/2