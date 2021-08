Tödlicher Unfall - Autofahrer kollidiert mit Laster

Beim Zusammenstoß mit einem Laster ist ein Autofahrer im Landkreis Miltenberg ums Leben gekommen. Der 57-Jährige sei am Montagvormittag auf der Bundesstraße 426 bei Obernburg am Main in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Mülltransporter kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle, der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären.

