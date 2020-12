Tödlicher Unfall auf der A6: Vollsperrung

Von Ingeborg Wagnerund Alena Ehrlich

Das Coronavirus verbreitet sich seit rund vier Wochen verstärkt in den Pflegeheimen des Landkreises Tuttlingen – vor allem im Elias-Schrenk-Haus in Tuttlingen sowie in der Pflegeresidenz Seitingen-Oberflacht und im Haus Wartenberg in Geisingen. Bislang sind allein in diesen Einrichtungen elf Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion verstorben.

Karen Winterhalter, Einrichtungsleiterin im Elias-Schrenk-Haus (ESH), beschreibt die Krankheitsverläufe, die schließlich zum Tod geführt hätten: Anfangs habe die Covid-19-Erkrankung ...