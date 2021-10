An einem Bahnübergang in Neu-Ulm ist eine Person ums Leben gekommen. Laut Polizei kam es am Montag im Ortsteil Gerlenhofen zu einem Unfall zwischen einer Person und einem Zug. Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Memmingen wurde zwischenzeitlich gesperrt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

