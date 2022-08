Tödlicher Sturz bei Rettungsversuch: Ermittlungen

Nach dem tödlichen Sturz einer Seniorin während eines Rettungseinsatzes in der Oberpfalz ermittelt die Regensburger Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt. Ein Sachverständiger sei eingeschaltet worden, um den Unfallhergang zu klären, sagte ein Behördensprecher am Montag. Es gebe noch keine Ergebnisse, ob jemand den Sturz verschuldet habe.

Die 75 Jahre alte Frau habe am Freitagabend aus medizinischen Gründen aus ihrer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Sinzing (Landkreis Regensburg) geholt werden müssen. Weil die Dame stark übergewichtig gewesen sei, sei dies nicht durch das Treppenhaus möglich gewesen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Frau sollte durch das Fenster geborgen werden.

Die Feuerwehr habe die Frau auf eine Trage gebettet und diese unter dem Korb einer Drehleiter befestigt, sagte der Sprecher. Aus unbekannten Gründen habe sich die Trage um 90 Grad gedreht und die Seniorin sei knapp fünfeinhalb Meter tief auf den Boden gefallen. Sie starb noch an der Unfallstelle.

