Tödlicher Streit in Innenstadt: Ermittlungen dauern an

Knapp eine Woche nach einer tödlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt von München dauern die Ermittlungen an. Die Kripo habe inzwischen herausgefunden, dass die beiden an dem Streit beteiligten Männer in Begleitung mehrerer anderer Menschen gewesen waren, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler suchen nun nach Video-Aufnahmen oder Fotos, die Passantinnen oder Passanten möglicherweise am Tatort oder in der Nähe gemacht haben. Bei dem jungen Mann, der in der Nähe des Stachus am Sonntag erstochen wurde, handle es sich um einen 25-Jährigen aus Somalia, hatte die Polizei einen Tag nach der Tat erklärt.

© dpa-infocom, dpa:220415-99-928802/2