Tödliche Schüsse auf der Straße: Verdächtiger noch flüchtig

Nach den tödlichen Schüssen auf einer Straße in Nürnberg ist der Verdächtige noch auf der Flucht. Er sei noch nicht festgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Identität des Mannes ist den Ermittlern bekannt. Er soll am Montag vor einem Restaurant in der Südstadt auf einen 30-Jährigen und einen 35-Jährigen geschossen haben. Die Opfer kamen ins Krankenhaus, wo der 30-Jährige dann starb. Im Vorfeld der Tat habe es einen Streit zwischen den Männern gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben zum Motiv konnte er zunächst nicht machen.

© dpa-infocom, dpa:221026-99-267624/2