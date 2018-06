„Todesgruppe“ für Bayern-Basketballer in Euroleague

- Auf die Basketballer des FC Bayern München warten in der Euroleague schwere Gegner. Der deutsche Meister spielt in der Gruppe C gegen die Mitfavoriten FC Barcelona, Panathinaikos Athen und EA7 Mailand. Weitere Gegner sind die Türken von Fenerbahce Istanbul und Turow Zgorzelec (Polen) - allesamt Meister in ihren Ländern. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Barcelona.

„So etwas nennt man wohl eine Todesgruppe, denn alle sind Meister und mindestens vier Teams - nämlich Barcelona, Panathinaikos, Fenerbahce und Mailand - werden am Ende nicht mit einem Einzug ins Final Four zufrieden sein“, sagte Coach Svetislav Pesic. „Es ist noch viel zu früh, über unsere Chancen zu reden, aber es wird in jedem Fall sehr schwer, wieder unter die besten 16 zu kommen.“

Die besten vier Teams jeder der vier Sechsergruppen ziehen in die Zwischenrunde ein. Das Final Four findet im Mai 2015 in Madrid statt. Das Finale 2014 hatte Maccabi Tel Aviv nach Verlängerung gegen Real Madrid gewonnen.

