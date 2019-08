Tod nach Trinkgelage: Zehn Jahre Haft für Haupttäter

Weil er bei einem Trinkgelage einen Mann tot prügelte, hat das Landgericht Memmingen einen 34-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. In der zehnjährigen Haftstrafe sind auch zwei Jahre und sechs Monate Haft wegen gefährlicher Körperverletzung enthalten. Der Angeklagte habe eine Woche nach der Tat einen weiteren Mann verprügelt, sagte der Richter am Freitag bei der Urteilsverkündung.

Der Verurteilte muss zudem wegen seiner Alkoholsucht in eine Entziehungsanstalt. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig. Die 56 und 37 Jahre alten Mitangeklagten wurden freigesprochen. Zwar spreche einiges dafür, dass mehrere Menschen an der Tat beteiligt gewesen seien. Die Beweise reichten dem Gericht zufolge in ihrer Gesamtheit aber nicht aus.

Die drei Angeklagten und das 46-jährige Opfer hatten sich regelmäßig zum Trinken getroffen. Im September 2018 gerieten sie in der Wohnung des Opfers in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) in einen gewalttätigen Streit, den der 46-Jährige nicht überlebte. Die Leiche wurde anschließend gereinigt, ins Bett gelegt und mit einer Steppdecke zugedeckt. Festgenommen worden war der nun Verurteilte erst etwa einen Monat später.

Pressemitteilung Landgericht Memmingen