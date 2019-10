Tod nach Schlägerei: Zwei Verdächtige in U-Haft genommen

Nach einer Schlägerei mit tödlichem Ausgang in Mittelfranken hat ein Richter Haftbefehl gegen zwei Tatverdächtige erlassen. Gegen die beiden 21-Jährigen habe sich der Verdacht erhärtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein zunächst festgenommener 55-Jähriger wurde wieder freigelassen.

Ein 36-Jähriger war am Sonntag bei einer Schlägerei in Schwabach auf die Straße gestürzt und von einem Auto überrollt worden. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Totschlag.