Tod nach Musikfestival: Keine Gewalt im Spiel

Bei dem Tod eines Besuchers nach einem Schlagerfestival im schwäbischen Friedberg war keine Gewalt im Spiel. Das ist das Ergebnis der Obduktion bei dem 36-Jährigen, wie die Polizei am Dienstagabend berichtete. Der Mann soll in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag in eine Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal des Festivals verwickelt gewesen sein.

„Nach jetzigem Stand ist keiner der beteiligten Personen ein Tatvorwurf bezüglich dem Tod des Mannes zu machen“, heißt es in der Mitteilung der Ermittler. Ähnlich hatte sich die Polizei bereits unmittelbar nach dem Vorfall geäußert. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann etwa eineinhalb Stunden nach der Auseinandersetzung Beschwerden gehabt und Angehörige informiert. Gegen 3.00 Uhr früh war er dann leblos in seiner Wohnung in Kissing gefunden worden. „Es gibt aktuell - auch nach Obduktion - keine Hinweise, dass der Tod durch Gewalteinwirkung verursacht wurde“, so die Bilanz der Polizei.

