Tod nach Messebesuch: Sicherheitsdienst im Visier

Er starb nach dem Besuch einer Getränkefachmesse in Nürnberg mit mehreren Promille im Blut - jetzt ermittelt die Polizei gegen Beschäftigte eines Sicherheitsdienstes, um den Tod des 51-Jährigen aufzuklären. Der Mann hatte nach einer Abendveranstaltung auf dem Messegelände versucht, in ein bereits abfahrendes Taxi einzusteigen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe ihn davon abhalten wollen, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 51-Jährige sei daraufhin derart in Rage geraten, dass er dem Mitarbeiter in die Hand gebissen und körperlich attackiert habe. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verständigten daraufhin die Polizei, brachten den 51-Jährigen zu Boden und hielten ihn fest. Dabei verlor der Mann das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Am vergangenen Montag verstarb der aus Bayern stammende Mann in einer Klinik. Nach der Obduktion könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Tod in Zusammenhang mit dem Festhalten des 51-Jährigen stehe, berichtete der Sprecher. Die Nürnberger Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.