Tod der Queen: Trauerbeflaggung und Kondolenzbuch in Coburg

Die Stadt Coburg zeigt mit Trauerbeflaggung ihre Anteilnahme am Tod von Queen Elizabeth II. „Es ist ein trauriger Tag für das britische Königshaus und das britische Volk. In Coburg ist auch eine große Anteilnahme spürbar. Seit rund 200 Jahren sind Stadt und Stadtgesellschaft über die herzogliche Familie eng mit dem Haus Windsor verbunden. Mein tief empfundenes Beileid gilt den Hinterbliebenen“, teilte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) am Freitag mit. Von Montag (12. September) an werde ein gemeinsames Kondolenzbuch von Stadt und herzoglicher Familie im Rathaus ausgelegt.

Coburg ist die Heimatstadt von Prinz Albert, dem Ururgroßvater der Queen. Er heiratete 1840 die britische Königin Victoria, das Königshaus hieß deshalb „Saxe-Coburg and Gotha“, was im Ersten Weltkrieg problematisch wurde. Der Großvater von Elizabeth II., Georg V., änderte den Familiennamen der Royals in „Windsor“. Das britische Königshaus pflegt die Bande nach Deutschland jedoch kaum wegen der zeitweiligen Nähe des Coburger Herzoghauses zu den Nationalsozialisten.

Herzogliches Haus Sachsen-Coburg-Gotha

© dpa-infocom, dpa:220909-99-694190/3