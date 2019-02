Tochter und Vater stürzen bei Wanderung in die Tiefe

Ein zehnjähriges Mädchen ist mit seinem Vater bei einer Schneeschuhwanderung bei Schliersee im Landkreis Miesbach abgerutscht und 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen brach sich bei dem Unfall am Sonntagnachmittag beide Arme, der 35-jährige Vater kam mit Prellungen davon, wie die Bergwacht am Montag mitteilte.

Die Beiden hätten sich vor der Wanderung noch beim örtlichen Alpenverein über die Tour zwischen Rotkopf und Stolzenberg informiert, sagte der Bereitschaftsleiter der Bergwacht Schliersee, Marcus Taubenberger. Kurz vor dem Gipfel wollten die Wanderer den Weg abkürzen. Dazu rutschten sie, wie die Polizei Miesbach auf Anfrage bestätigte, kontrolliert ein kurzes Stück den Berg herunter. Allerdings übersahen sie der Polizei zufolge einen Felsvorsprung und stürzten an der Nordflanke in die Tiefe.

Nach dem Sturz konnte der Vater zuerst seine Frau anrufen, die dann die Einsatzkräfte verständigte. Vater und Tochter wurden mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in München gebracht.