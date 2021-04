Tochter aus Fenster gestürzt: Mutter in Psychiatrie

Eine 29 Jahre alte Frau ist nach dem lebensgefährlichen Sturz ihrer Tochter aus einem Fenster in Nürnberg in eine Psychiatrie gekommen. Es sei ein Unterbringungsbefehl erlassen worden, sagte Polizeisprecher Wolfgang Prehl am Dienstag. Die Frau steht im Verdacht, die Fünfjährige am Montag aus dem Fenster im zweiten Stock gestoßen zu haben. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Zustand des Mädchens sei zurzeit stabil, sagte Prehl. Sie sei aber noch nicht außer Lebensgefahr. Zeugen hatten das schwer verletzte Kind am Montagmorgen im Hinterhof gefunden und die Polizei gerufen. Diese nahmen die Mutter fest, die zuvor schreiend am Fenster gestanden haben soll.

Dabei habe es sich nicht um die Wohnung der 29-Jährigen gehandelt, sagte Prehl. Weitere Details konnte er nicht nennen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Sie wollen nun klären, wie es zu dem Sturz aus dem Fenster kommen konnte.

