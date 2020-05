Tobias Werner wird Sportdirektor bei Carl Zeiss Jena

Der frühere Bundesliga-Profi Tobias Werner wird neuer Sportdirektor des Fußball-Drittligisten FC Carl Zeiss Jena. Das teilte sein neuer Arbeitgeber am Mittwoch mit. Der 34-Jährige, der zuletzt als Trainee auf der Geschäftsstelle des FC Augsburg gearbeitet hatte, unterschrieb in Jena einen Vertrag bis 2024. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit dem FCC und natürlich auf diese herausfordernde Aufgabe in Jena“, sagte Werner. Der Linksaußen hatte das FCC-Trikot bereits in der Jugend getragen und war 2008 vom damaligen Zweitliga-Absteiger nach Augsburg gewechselt.

Homepage Jena

3. Liga bei dfb.de

Facebook Carl Zeiss Jena

Twitter Carl Zeiss Jena