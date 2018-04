Titelverteidiger München zieht ins DEL-Finale

Nach dem Tod eines deutschen Radfahrers auf Mallorca ermittelt die Polizei wegen Drogenverdachts gegen die Porsche-fahrerin, die den fatalen Unfall verursacht hat. Der Mann, der von dem Auto überrollt wurde, erlag in einer Klinik in Manacor seinen Verletzungen, teilte die Verkehrsbehörde in der Nacht zum Freitag auf Twitter mit. Bei dem Unfall waren am Donnerstagvormittag in der Nähe von Capdepera im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel acht weitere Fahrer der deutschen Gruppe verletzt worden, zwei von ihnen schwer.