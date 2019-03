Titelverteidiger München in DEL-Playoffs ohne Jaffray

Sanneh Bakary will sich gerade auf den Weg zur Arbeit machen, als die Polizei ihn am Flüchtlingsheim abholt. Es ist kurz vor sieben Uhr am Freitag, 1. März. Der Gambier hat bereits seine Arbeitskleidung an. Beim Eisenwarenverarbeiter Biechele aus Biberach soll er heute eigentlich wieder Betonstahl zuschneiden. Wie jeden Tag. Doch statt zu seinem Arbeitgeber fährt der 29-Jährige mit der Polizei nach Frankfurt. Dort setzen ihn die Beamten in ein Flugzeug nach Gambia.