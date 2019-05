„Titanic“-Ausstellung in München zeigt Karikatur und Satire

Das Valentin Karlstadt Musäum in München widmet dem Satire-Magazin „Titanic“ eine Ausstellung. Unter dem Motto „Hier lacht der Betrachter“ seien Zeichnungen aus vier Jahrzehnten zu sehen, teilte das Museum am Dienstag in München mit. Die Schau zeigt vom 28. Mai bis zum 9. Juli unter anderem persönliche Leihgaben der Zeichner. Würdenträger und Wichtigtuer würden auf diesen ebenso kunstvollen wie komischen Bildern veralbert. Die Hamburgerin Hilke Raddatz steuert zudem 20 Karikaturen bei, auf denen bayerische Prominente dargestellt sind, darunter die Schauspielerin Uschi Glas, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder Franz Beckenbauer. Kuratoren sind neben der „Titanic“-Redaktion auch das Comicfestival München und das Caricatura Museum Frankfurt.

Hier lacht der Betrachter