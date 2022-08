Tischtennisspielerin Mittelham muss bei EM-Finale aufgeben

Nina Mittelham hat das Finale um Gold bei der Tischtennis-EM in München verletzungsbedingt aufgeben müssen. Die 25-Jährige vom TTC Berlin Eastside lag am Sonntag gegen Sofia Polcanova aus Österreich mit 9:11, 2:11, 0:3 zurück, als sie nicht mehr weiterspielen konnte. Mittelham bleibt damit Silber. Schon nach den ersten beiden Sätzen hatte die Deutsche eine lange Verletzungspause genommen. Danach kam sie im wichtigsten Spiel ihrer bisherigen Laufbahn noch mal kurz an der Platte, bevor sie unter Tränen aufgeben musste. Mittelham war bei der EM an Position zwei gesetzt.

Für Polcanova, die im Halbfinale die Deutsche Sabine Winter mit 4:3 besiegt hatte, ist es bereits die zweite Goldmedaille bei den Titelkämpfen in der Rudi-Sedlmayer-Halle. Im Doppel hatte sie gemeinsam mit Bernadette Szőcs den Titel erobert.

Homepage der Tischtennis-EM

Infos zur Tischtennis-EM

Die deutschen Teams

Spielübersicht Tischtennis-EM

© dpa-infocom, dpa:220821-99-466908/3