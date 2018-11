Tischtennis-Star Boll will Zuschauer-Rekord bei Gastspiel

Tischtennis-Star Timo Boll will mit einem Gastspiel seines Clubs Borussia Düsseldorf in München einen Zuschauerrekord in der Bundesliga knacken. Der Serienmeister und Champions-League-Sieger aus dem Rheinland bestreitet am 23. Februar sein Ligaspiel gegen Vizemeister TTF Liebherr Ochsenhausen im Münchner Audi Dome, wo normalerweise die Basketballer des FC Bayern auflaufen. Die Bestmarke steht bei 5492 Zuschauer, die 2015 bei einem Düsseldorfer Gastspiel in Hamburg dabei waren. „Wir sind gespannt, was in München möglich ist“, sagte Borussia-Manager Andreas Preuß in dieser Woche.

„Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Ich habe viele Freunde in München, aber noch nie einen offiziellen Wettkampf hier bestritten“, sagte Boll. Das Event ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kinderhilfe Organtransplantation KiO, für die sich neben Timo Boll auch Fußball-Nationalspieler Thomas Müller vom FC Bayern engagiert.

