Tirols Landeshauptmann feiert die Fahrverbote

Seit Einführung der umstrittenen Wochenend-Fahrverbote im österreichischen Bundesland Tirol sind insgesamt 27 000 Autofahrer bei dem Versuch, die Autobahnen zu verlassen, zurückgewiesen worden. Diese Zahl teilte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag in Innsbruck mit. Das Verbot, bei Stau auf der Autobahn auf das niederrangige Straßennetz Tirols auszuweichen, galt an den Wochenenden seit dem 20. Juni dieses Jahres bis zum 15. September – und es soll auch im Winter wieder in Kraft gesetzt werden.

Die Fahrverbote gelten an 16 Teilstrecken. Fünf Ampelanlagen im Raum Kufstein „dosieren“ außerdem den Verkehr auf den Umgehungsstraßen. Die meisten Zurückweisungen (16 400) gab es im Bezirk Reutte, 8000 im Raum Innsbruck und 2600 im Raum Kufstein. Polizei und die eingesetzten zehn „Straßenaufsichtsorgane“ haben nach Auskunft Platters wegen Missachtung der Fahrverbote 150 sogenannte „Organstrafverfügungen“ verhängt. Welcher Nationalität die Betroffenen waren, teilte die Tiroler Landesregierung nicht mit.

Landeshauptmann Platter zog am Montag eine positive Bilanz der Maßnahme – die von der Politik in Bayern und Deutschland massiv kritisiert wird. Die Einführung der Fahrverbote sei die „absolut richtige Entscheidung“ gewesen, so der Tiroler Regierungschef. Ohne die Fahrverbote wäre es zur Hauptreisezeit vielerorts „zu massiven Überlastungen“ gekommen. Die Verkehrsteilnehmer hätten „mit überwiegender Mehrheit Verständnis für die Maßnahme gezeigt“, betonte Platters Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne).

Kritik aus der bayerischen Polizei

Unterdessen hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern die stationären Grenzkontrollen an den drei bayerisch-österreichischen Autobahn-Grenzübergängen erneut kritisiert. Stichproben am Grenzübergang seien lückenhaft und personalaufwändig und "weder flexibel noch effizient", erklärte der bayerische DPolG-Vorsitzende Rainer Nachtigall.

Die Polizeigewerkschaft fordert mobile Kontrollen („Schleierfahndung“) durch bayerische Polizeikräfte. Wenn schon Beamte der bayerischen Bereitschaftspolizei an die Grenze geschickt würden, dann sollte besser die bayerische Grenzpolizei bei mobilen Fahndungsmaßnahmen unterstützt werden als die Bundespolizei „an starren Kontrollstellen“.

Nach Angaben Nachtigalls sind seit Einführung der Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich im Dezember 2016 ständig drei Einsatzzüge der bayerischen Bereitschaftspolizei im Rund-um-die-Uhr-Betrieb der Bundespolizei unterstellt. „Diese Einsatzkräfte“, so Nachtigall, „fehlen für andere wichtige Unterstützungsaufgaben“.