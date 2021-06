Tiroler Ort Obergurgl nach Felssturz wieder erreichbar

Nach einem Felssturz im Tiroler Ötztal ist der Ort Obergurgl wieder auf dem Landweg erreichbar. Am Wochenende hatte ein rund 100 Tonnen schwerer Felsbrocken das Lawinenschutzdach über der einzigen Zufahrtsstraße beschädigt. Während der Sicherungsmaßnahmen war der beliebte Urlaubsort von der Außenwelt abgeschnitten. Bürgermeister Ernst Schöpf berichtete der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass die Straßensperre am Sonntagabend aufgehoben wurde.

Vorigen Sommer war die Straße nach einem Erdrutsch und einem Felssturz für rund zwei Monate nicht vollständig befahrbar. Eine Luftbrücke stellte die Versorgung der Bevölkerung sicher.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-892185/2