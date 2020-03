Tirol verhängt weitgehende Ausgangssperre

Von Aalener Nachrichten

Tag eins und zwei des Drive-in-Testzentrums sind routiniert verlaufen, so die Mitteilung der Landkreisverwaltung am Samstagabend. Was dann allerdings nach Schließung des Testzentrums folgte, ha bei Landrat Klaus Pavel und allen für das Testzentrum Verantwortlichen erhebliches Befremden ausgelöst, so eine Pressemitteilung des Landratsamts am Sonntagmorgen.

Nach den letzten Patienten-Testungen und Reinigung- sowie Desinfektionsarbeiten der Räumlichkeiten durch den Malteser Hilfsdienst wurde das Zentrum geschlossen.