Tirol und Tschechien keine Virusvariantengebiete mehr

Die Nachricht hat intern und extern für Unruhe gesorgt: ZF schließt 2023 den Standort in Kressbronn. Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Süd“ soll dafür sorgen, dass die Fläche, die der Konzern verkaufen will, auch in Zukunft gewerblich genutzt wird. Weiteres Ziel: die Unternehmen, die ebenfalls im Geltungsbereich zwischen Bahntrasse und Argenstraße liegen, abzusichern. In seiner Sitzung am Mittwoch stimmte der Gemeinderat dem Entwurf zu. Ein Detail: Um die Entwicklungschancen zu verbessern, hat der Plan Luft nach oben und lässt eine vierstöckige ...