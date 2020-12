Tirol sperrt ab 1. Januar die meisten Lkw vom Nacht-Transit

Im Verhältnis zwischen dem Freistaat Bayern und dem österreichischen Bundesland Tirol beginnt das neue Jahr, wie das alte endet: Mit Ärger. Leuchttafeln auf der Inntalautobahn weisen die Brummi-Fahrer schon jetzt darauf hin, dass die allermeisten von ihnen ab 1. Januar nicht mehr zwischen 20 und fünf Uhr über den Brenner von und nach Italien fahren können. Denn ab dem neuen Jahr treten Nachschärfungen beim Nachtfahr- und Euroklassenfahrverbot in Kraft, wie Tirols Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) am Montag in Innsbruck mitteilte.

So was tut man unter Nachbarn nicht. Kerstin Schreyer

Wenn die Brummis über 7,5 Tonnen nicht schon an der Grenze bei Kufstein bei der Blockabfertigung angehalten werden, dann ist spätestens ab 20 Uhr Schluss mit der Weiterfahrt, sofern sie nicht über Elektroantrieb, Wasser- und Brennstoffzellentechnologie oder einen E-Hybrid-Motor verfügen.

Als die Tiroler Nachtfahrverbots-Pläne auch für die bisher modernsten Diesel-Lkw der Schadstoffklasse Euro 6 im vergangenen November bekannt wurden, schäumten die süddeutsche Logistik-Branche und Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). Letztere beschwerte sich Ende November per Video bei Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP): „So was tut man unter Nachbarn nicht“, warf Schreyer dem Tiroler Regierungschef vor.

Die in Transit-Verkehrsfragen traditionell hartleibige schwarz-grüne Tiroler Regierungskoalition gibt sich unbeeindruckt von den bayerischen Protesten. Man fürchte kein EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen der Verschärfung des Nachtfahrverbots, sondern im Gegenteil dann, wenn man diesen Schritt nicht unternehme, argumentierte die stellvertretende Landeshauptfrau Felipe. Denn dann wären die Stickstoffdioxid-Grenzwerte (NO2) nicht einzuhalten gewesen und damit hätte Tirol ein „ein Vertragsverletzungsverfahren riskiert“. Genau mit einer solchen Maßnahme droht jetzt Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU).

Wenn Tirol nicht einlenke, sollte die deutsche Bundesregierung ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich prüfen, sagte sie auf Anfrage. Die Brenner-Route sei eine der wichtigsten Verkehrsadern Europas für den Güterverkehr.

Als Argument für das Nachtfahrverbot dient der Tiroler Umweltreferentin Felipe die Tatsache, dass viele Speditionsunternehmen ihre Flotte in letzter Zeit immer mehr Lkw der aktuellen Schadstoffklasse Euro 6 auf die Straße gebracht haben. Außerdem hätten Stickstoffdioxid-Emissionen in der Nacht lufthygienisch deutliche schlechtere Ausbreitungsbedingungen. Den erzürnten Spediteuren und Logistikern empfahl Felipe die Bahn: Die Rail Cargo Group der österreichischen Bundesbahn biete mit der rollenden Landstraße (ROLA) den Transportunternehmen eine klimafreundliche Alternative.

Bayerns Verkehrsministerin Schreyer glaubt nicht an eine Schadstoffreduzierung.

Die Ausweitung des Nachtfahrverbots auf der Inntalautobahn verhindere eine Verkehrsentzerrung selbst für Lkw mit modernsten Abgasnormen. Eine Verringerung der Schadstoff- und Verkehrsbelastung werde durch die verhängten Restriktionen nicht erreicht, denn die Brenner-Route sei für viele Transporte „alternativlos“.

Der Verkehr werde damit in die Tagstunden verlagert und zu einer zusätzlichen Belastung führen, sagen die süddeutschen Logistikverbände LBS, LBT, VSL und BGL-Süd in einer gemeinsamen Stellungnahme voraus. In den Tagen, in denen Tirol Blockabfertigungen an der bayerisch-österreichischen Grenze vornehme, würden Lkw und ihre Fahrer noch mehr als bisher "gefangen" sein. Die Blockabfertigungen mit ihren vielen Kilometer langen Staus grenzten schon jetzt "an Menschenverachtung", so der Landesverband Bayerischer Spediteure.