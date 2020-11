Tiger aus Nürnberg zieht nach Stendal

Der achtjährige Tiger Samur ist vom Nürnberger Zoo nach Stendal umgezogen. Grund ist eine Empfehlung des Arterhaltungs-Zuchtprogramms der europäischen Zoos (EEP), wie die Stadt Nürnberg am Donnerstag mitteilte.

Zwar zähle der Sibirische Tiger in Europa zu den genetisch wertvollsten Tigern in Europa, dennoch beschloss das Erhaltungszuchtprogramm einen Zuchtstopp und damit eine Sterilisation. Nachdem der Tiger im Juli 2015 mit der Tigerin Katinka in Nürnberg Zwillinge gezeugt hatte, seien seine Gene in der Zoo-Population in Europa gut verteilt. Auch seine Eltern, Geschwister und ein in Nürnberg geborener Sohn waren und sind Teil des Zuchtprogramms.

Deshalb kam Samur am Mittwoch in den Tiergarten Stendal nach Sachsen-Anhalt. Dort soll er zusammen mit einer anderen Tigerin leben. Der Nürnberger Zoo soll dann für die Zucht einen neuen Sibirischen Tiger eines anderen Tiergartens erhalten.