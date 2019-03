Tiertransporte in 17 Länder künftig tabu

Die Katze ist aus dem Sack: Christian Ott und seine Frau Petra sind die neuen Veitsburg-Pächter. Am 1. Mai wird die Saison mit einer öffentlichen Eröffnungsparty eingeläutet, bei der Ott, der bereits das Haus am See bespielt, das Konzept vorstellt. Pikant daran: Die Zeit regulärer Öffnungszeiten im Veitsburg-Restaurant ist vorbei. Stattdessen kann man die Lokalität für Hochzeiten oder Firmenfeiern samt Catering mieten. Oder zu einer Veranstaltung kommen, die Ott dort auf die Beine stellt.