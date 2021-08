Tierschützer rechnen mit weniger Wespen in diesem Jahr

Wegen des kühlen und verregneten Frühlings erwarten Tierschützer im August und September eher weniger Wespen als in den Vorjahren. Genaueres werde man nach Abschluss der derzeit laufenden Insektenzähl-Aktion wissen, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Mittwoch in Hilpoltstein mit. Diese laufe noch bis 15. August. Dabei könne jeder mitmachen und Insekten melden.

Durch das eher kühle Frühjahr hätten die Pflanzen später als üblich geblüht. Das habe auch den Wespen Probleme bereitet, ihre Nester zu bauen und für Nachwuchs zu sorgen.

Auch wenn Wespen häufig als störend empfunden würden, seien sie doch enorm wichtig im Ökosystem. Denn sie vertilgen dem LBV zufolge Schädlinge, wie Blattläuse und manche Schmetterlingslarve. Sie nützten so in Landwirtschaft und Gartenbau.

„Doch wer bei Wespen gleich ans Stechen denkt, liegt falsch“, sagte LBV-Biologin Angelika Nelson. Nur etwa jede fünfte der weltweit rund 137 000 Wespenarten habe einen Wehrstachel. „Die in Deutschland häufige Gemeine Wespe, die uns jetzt vielfach begegnet, gehört allerdings dazu“, betonte die Biologin.

Zum Insektenzählen rufen der LBV und der Naturschutzbund die Menschen seit 2018 regelmäßig auf. Mit der Aktion soll die Artenvielfalt und ihre geografische Verteilung erforscht werden.

