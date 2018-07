Im stolzen Alter von 49 Jahren ist ein Orang-Utan im Münchner Tierpark Hellabrunn gestorben. Der Gesundheitszustand des Affen habe sich in den letzten Tagen rapide verschlechtert, so dass man ihn eingeschläfert habe, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Der Orang-Utan, der auf den Namen Bruno hörte, war 1969 im Tierpark zur Welt gekommen. Mit 49 Jahren gehörte Bruno zu den Oldies: Er war einer der ältesten Orang-Utan-Männchen in menschlicher Obhut.