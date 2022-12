Tierisches Organ in der Post: Einsatz bei Neu-Ulmer Firma

Ein tierisches Organ in der Post hat einen Polizeieinsatz bei einer Firma in Neu-Ulm ausgelöst. Ein Mitarbeiter habe das Kuvert geöffnet und dann über Unwohlsein geklagt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei dem klebrigen Inhalt des Kuverts um einen gefährlichen Stoff handelt, seien am Mittwoch zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu der Firma gefahren. Das Gelände wurde geräumt, verletzt wurde niemand.

Weitere Details zum Inhalt des Kuverts wollte eine Polizeisprecherin am Donnerstag nicht nennen. „Wir wollen keine Trittbrettfahrer auf den Plan rufen.“ Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst ebenfalls unklar. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung.

