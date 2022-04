Thuram im Gladbacher Sturm, Hofmann auf der Bank

Mit Rückkehrer Marcus Thuram peilt Borussia Mönchengladbach den Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth an. Nachdem der Offensivmann zuletzt wegen Adduktorenproblemen ausgesetzt hatte, steht er an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf des Fußball-Bundesligisten. Für Ramy Bensebaini kommt Joe Scally ins Team. Nationalspieler Jonas Hofmann steht nach mehrwöchiger Pause aufgrund eines Muskelfaserrisses ebenfalls im Kader, nimmt aber zunächst auf der Bank Platz.

Kleeblatt-Trainer Stefan Leitl wechselt im Vergleich zum Frankfurt-Spiel auf vier Positionen. Neben Julian Green kehrt auch Sebastian Griesbeck in die Anfangsformation der abstiegsbedrohten Franken zurück. Defensivspieler Simon Asta ersetzt den verletzten Marco Meyerhöfer. Im Sturm soll U21-Nationalspieler Jamie Leweling für Durchschlagskraft sorgen.

