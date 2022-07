Thomas Müller gratuliert Schüller und Co.: „Traumstart“

Nationalstürmer Thomas Müller hat den deutschen Fußballerinnen zum überzeugenden EM-Auftaktsieg gegen Dänemark gratuliert. „Das war ein Traumstart in die @WEURO2022. Gratulation zum 4:0 Sieg! Weiter so, @DFB_Frauen“, twitterte der Weltmeister von 2014 am Samstag.

Müller schreibt in den sozialen Netzwerken unter @esmuellert - was mittlerweile auch bei der DFB-Torjägerin Lea Schüller angewendet wird (@esschuellert). Die Bayern-Kollegin Müllers und Bundesliga-Torschützenkönigin erzielte am Freitagabend beim Erfolg gegen Dänemark im ersten Gruppenspiel Deutschlands bei der Europameisterschaft in England ein Tor.

Tweet von Thomas Müller

Infos zur Frauen-EM

Deutsches EM-Aufgebot

Sportliche Leitung deutsches Team

© dpa-infocom, dpa:220709-99-964927/2