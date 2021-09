Thomas-Mann-Preis geht an Autor Norbert Gstrein

Der österreichische Romancier Norbert Gstrein erhält den Thomas-Mann-Preis 2021. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung werde am 14. Dezember in der Münchener Residenz überreicht, teilten die Hansestadt Lübeck und die Bayerische Akademie der Schönen Künste am Freitag mit. Gstrein sei einer der virtuosesten deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der 1961 geborene Romancier habe seit seinem Debüt 1988 zahlreiche Romane, Erzählungen und Essays veröffentlicht, zuletzt 2021 den Roman „Der zweite Jakob“.

Der Thomas-Mann-Preis ist aus dem seit 1975 verliehenen Thomas-Mann-Preis der Stadt Lübeck und dem Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste hervorgegangen und wird seit 2010 abwechselnd in München und Lübeck vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem Christa Wolf, Juli Zeh, Jenny Erpenbeck und zuletzt Nora Bossong.

© dpa-infocom, dpa:210910-99-169094/3