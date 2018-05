Thieme kritisiert Brechtfestival-Chef: Alte werden entsorgt

Knapp drei Wochen vor dem diesjährigen Brechtfestival in Augsburg hat Fernsehdarsteller Thomas Thieme (69) den Festivalchef Patrick Wengenroth wegen dessen Umgangs mit älteren Schauspielern scharf kritisiert. Thieme sagte der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag), er habe im Rahmen einer Reihe von Stücken Bertolt Brechts im vorigen Jahr dem Festival das Stück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ angeboten. Wengenroth habe auf das Angebot „überhaupt nicht geantwortet“.

Thieme gehörte unter Wengenroths Vorgänger Joachim Lang mehrere Jahre lang zu den Zugnummern des Brechtfestivals. Wengenroth hatte 2017 erstmals das Festival verantwortet. Im Unterschied zu Lang setzt er nicht mehr auf prominente Film- und Fernsehstars. Zu der Kritik von Thieme gab es am Montag keine Stellungnahme von Wengenroth.

Dass der 41-jährige Wengenroth ihm nicht geantwortet habe, passe in die Generation der jungen Regisseure, meinte Thieme „Die alten haben einem alle geantwortet, und wenn es nur der Satz war: „Wir können Sie nicht gebrauchen und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute!““ Wenn die Neuen kämen, würden die Alten beiseitegeschoben, kritisierte Thieme. „Die werden dann entsorgt.“

Wengenroths zweites Brechtfestival findet vom 23. Februar bis 4. März 2018 statt. Er will heuer mit seinem Programm den Egoismus in der Gesellschaft der Solidarität gegenüberstellen. Brecht (1898-1956) wurde in Augsburg geboren und lebte in der schwäbischen Stadt bis in seine Jugendzeit.

