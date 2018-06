Thiago ist beim FC Bayern München ins Training zurückgekehrt. Der spanische Nationalspieler nahm am Mittwoch erstmals nach seinem Urlaub wieder an einer Einheit des deutschen Fußball-Rekordmeisters teil. Für das Testspiel am Abend gegen Manchester City war der Mittelfeldspieler keine Option. Der 25-Jährige war mit Spanien im EM-Achtelfinale an Italien gescheitert.

