Theater Regensburg beendet Spielzeit

Das Theater Regensburg hat wegen der Corona-Krise seine Spielzeit beendet. Das teilte das Theater am Donnerstag mit. Alle Beteiligten seien sehr traurig darüber, dass sie in dem Haus in den nächsten Monaten keine Besucher begrüßen könnten. Bis zur neuen Spielzeit 2020/21 bietet das Ensemble seinem Publikum weiterhin virtuellen Stoff. Die Künstlerinnen und Künstler posten auf Facebook und Instagram regelmäßig Videos. Zuvor hatten bereits andere Häuser wie die Bayerische Staatsoper in München und das Würzburger Mainfranken Theater die Spielzeit vorzeitig beendet.

