Thüringer Ehepaar stirbt bei Autounfall auf A71 in Franken

Ein Ehepaar aus Thüringen ist bei einem Unfall auf der Autobahn A71 in Unterfranken ums Leben gekommen. Beide waren mit ihrem Wagen am Mittwochnachmittag in Richtung Schweinfurt unterwegs. Zeugen berichteten, das Auto sei plötzlich von der linken Spur nach rechts gezogen und von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr der Wagen ohne zu bremsen noch etwa 200 Meter auf dem Grünstreifen weiter, dann ging es eine Böschung hinab und das Fahrzeug überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Der 68-Jährige Fahrer und seine 62 Jahre alte Ehefrau starben noch an der Unfallstelle, die unweit von Bad Kissingen liegt.