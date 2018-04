Textil- und Bekleidungsgewerbe ist für 2018 zuversichtlich

Das Textil- und Bekleidungsgewerbe in Bayern verzeichnet einen leichten Umsatzanstieg. 2017 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gesteigert worden, sagte Christian Sandler, Präsident des Verbandes der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie (VTB) am Donnerstag in Neumarkt in der Oberpfalz.

Auch für 2018 ist der Verband zuversichtlich. 83,3 Prozent der Unternehmen der Bekleidungsindustrie und 88,3 Prozent in der Textilindustrie beurteilten das laufende Jahr als besser oder zumindest gleichbleibend gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der VTB mit.

Kritik übte Sandler den Angaben nach an der Energiewende. Die Kosten dafür liefen aus dem Ruder. „Statt überambitionierte Alleingänge sollten wir endlich gemeinsam mit unseren Nachbarländern ein europäisches Energiekonzept erarbeiten“, forderte er.