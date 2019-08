Teures Vorhaben: Lehrerverband fordert „echten Ganztag“

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) warnt davor, beim Ausbau der Ganztagsbetreuung in Bayern an jeder Ecke zu sparen. Einfache Betreuung werde dem Bildungsanspruch im reichsten Bundesland nicht gerecht, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann der Deutschen Presse-Agentur in München und kritisiert die Pläne der Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder. „Es bringt gar nichts, viel Geld in billiges Personal zu stecken, um die Kinder bis 16 Uhr irgendwie aufzubewahren“. Dann sei zwar die Garantie gegenüber den Eltern erfüllt, Qualität aber sehe anders aus.

Bis 2025 sollen alle Eltern ein Recht darauf haben, dass Kinder im Grundschulalter am Nachmittag betreut werden. Wer keinen Platz bekommt, könnte vor Gericht ziehen. Bayern muss deshalb massiv investieren, denn laut Kultusministerkonferenz waren 2017 gerade einmal 24 Prozent der Grundschüler ganztägig betreut.

Der Verband fordert die Staatsregierung auf, vollständig auf den sogenannten gebundenen Ganztag zu setzen. Aktuell werden deutlich mehr Kinder im offenen Ganztag betreut, in dem am Vormittag der Unterricht stattfindet, am Nachmittag Hausaufgaben und Freizeit. Im gebundenen Ganztag dagegen werden Unterricht, Übungszeiten sowie Sport-, Musik- und Kunstangebote zusammengedacht - in einem Stundenplan von 8.00 bis 16.00 Uhr.