Teure Schwarzfahrt: 18-Jähriger verursacht Blechschaden

Ein 18-Jähriger hat sich in Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) ohne Führerschein hinter das Steuer gesetzt und einen Blechschaden verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Vortag vor dem elterlichen Haus Schnee schippen sollen. Weil das auf dem Gehweg geparkte Auto seiner Eltern im Weg stand, wollte er den Wagen versetzen. Seine Umparkaktion endete allerdings nach wenigen Metern in der Stoßstange des dahinter geparkten Autos. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 1500 Euro.