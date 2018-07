Testspielerfolg: FC Augsburg bezwingt Würzburger Kickers

Der FC Augsburg hat sein erstes Testspiel in diesem Sommer gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum bezwang am Samstag in Augsburg den Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers mit 2:0 (1:0). Nach einer Vorlage von Philipp Max bescherte den Fuggerstädtern der von Hertha BSC verpflichtete Julian Schieber (38. Minute) die Führung. Mit einem direkten Freistoß sorgte Jonathan Schmid (56.) für die Entscheidung. Im ersten Testspiel hatte der FCA 1:1 gegen Austria Lustenau gespielt.

Der verspätet aus dem Urlaub zurückgekehrte und anschließend mit einer Geldstrafe belegte Caiuby stand noch nicht im Kader. Der Offensivspieler muss erstmal an seiner Fitness arbeiten. Der FCA startet am letzten August-Wochenende mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in seine achte Bundesliga-Spielzeit.

