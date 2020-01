Testergebnisse von Webasto-Mitarbeitern bis Donnerstag

Nach der größeren Testaktion auf das neuartige Coronavirus beim bayerischen Autozulieferer Webasto werden die Ergebnisse am Donnerstag erwartet. „Die Kontaktpersonen sollen vorerst zuhause bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen meiden“, sagte der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Andreas Zapf, am Mittwoch in München.

Bisher ist eine Coronavirusinfektion bei vier Webasto-Mitarbeitern aus der Zentrale in Gauting (Landkreis Starnberg) bestätigt. 40 Menschen gelten als mögliche Kontaktpersonen. Sei seien befragt und von ihnen ein Rachenabstrich genommen worden, sagte Zapf. „Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse morgen vorliegen.“ Das könne man aber nicht für jeden Einzelfall garantieren.

Alle Kontaktpersonen zu dem ersten Patienten in Deutschland, hätten angegeben, dass sie sich gesund fühlen. Die Inkubationszeit bei den Patienten habe bisher bei vier bis fünf Tagen gelegen.

Die Tests seien wichtig, um das Geschehen in der Firma abschätzen zu können, sagte Zapf weiter. „Für uns ist interessant, das Übertragungsgeschehen nachvollziehen zu können.“