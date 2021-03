Terrorprozess um Anschläge von Waldkraiburg startet

Bilder, die da nicht hingehören, sind am 12. Januar in einer weiterführenden Schule in Tuttlingen im Online-Unterricht aufgeploppt: Unbekannte haben sich über das Portal Alfaview eingewählt und Pornos eingespielt, die die minderjährigen Schüler zu sehen bekamen.

Der Schulleiter hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Dort sieht man die Chancen, den Verursacher zu schnappen, als gering an.

Alfaview ist eine Software für Videokonferenzen, spezialisiert auf virtuelle Online-Meetings, Seminare und eben auch ...